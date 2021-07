© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scorsa settimana concerto di Muti alla Reggia di Caserta, chi lo avrebbe mai detto. A Ravello prosegue programma di eventi musicali, c’è stato già Bollani. Prende il via il Giffoni Film Festival, non credo che ci siano altre Regioni d’Italia che possano vantare un programma così vasto e di così grande qualità". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)