Speciale energia: Lazio, Coldiretti, bene emendamento su sviluppo rinnovabili a tutela agricoltura

- "Accogliamo con piacere l'attenzione dell'assessore regionale Roberta Lombardi alla questione legata al consumo di suolo agricolo produttivo, causato dall'installazione dei pannelli solari. Una tematica sulla quale ci stiamo battendo da tempo nel segno della salvaguardia della filiera agroalimentare e dei nostri territori". Lo dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, sull'emendamento presentato alla Legge di stabilità regionale 2021 dall'assessore alla transizione ecologica della Regione Lazio, Roberta Lombardi e approvato nel collegato al bilancio in IV commissione del Consiglio regionale. "Sospese quindi fino al 30 giugno 2022 - si legge nella nota - le nuove autorizzazioni di impianti di produzione di energia eolica e le nuove installazioni di fotovoltaico di grandi dimensioni a terra ad esclusione degli impianti agrivoltaici. Previsto anche lo stanziamento di 2 milioni di euro per le comunità energetiche, oltre alla mappatura delle aree idonee e non idonee". (Com)