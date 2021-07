Speciale energia: Gazprom Export, delusione per sentenza Corte giustizia Ue su limitazione capacità Opal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte di giustizia europea crea "barriere artificiali" all'uso efficace degli investimenti nel sistema europeo di trasporto del gas. È l'opinione espressa da rappresentanti di Gazprom Export, commentando la conferma della limitazione della capacità del gasdotto Opal dopo la sentenza della Corte. "Sebbene le società del gruppo Gazprom non fossero parte del processo, ne abbiamo seguito da vicino l'andamento e siamo rimasti delusi dalla creazione di barriere artificiali per l'uso efficace degli investimenti nel sistema europeo di trasporto del gas", ha affermato la società. La Corte ha accolto la richiesta della Polonia di limitare la capacità del gasdotto Opal del 50 per cento, respingendo il ricorso della Germania. Secondo i requisiti del terzo pacchetto energetico dell'Ue, le infrastrutture energetiche degli stati membri dovrebbero essere indipendenti dalle aziende che producono elettricità o risorse energetiche. Per quanto riguarda il gasdotto Opal, il principio si esprime nel requisito di riservare fino al 50 per cento della capacità al pompaggio di gas da "fornitori alternativi", circostanza impossibile da realizzarsi, dal momento che tale ramo della rete riceve solo tramite Nord Stream. (Rum)