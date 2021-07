Speciale energia: Fondazione Res4Africa presenta nuovo programma strategico dedicato alle reti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un evento dedicato, la Fondazione Res4Africa ha lanciato il suo nuovo programma strategico, Grids4Africa: tale iniziativa rappresenta l’inizio di una serie di attività a sostegno dello sviluppo di reti elettriche in Africa, mirando a creare consapevolezza su sfide e opportunità associate alle grids e a una transizione energetica rinnovabile nel continente. Le reti elettriche, si legge nel relativo comunicato stampa, sono la colonna portante dei sistemi energetici presenti e futuri, rappresentando la chiave per garantire accesso all’energia, sicurezza e stabilità nelle forniture e un’integrazione globale di fonti rinnovabili: oggigiorno le infrastrutture elettriche ricoprono un ruolo più cruciale che mai, specialmente in Africa, dove un insufficiente livello di accesso all’energia e una bassa qualità dei servizi sono in netto contrasto con la rapidissima crescita economica e demografica. Le reti, prosegue la nota, sono dunque indispensabili per garantire accesso all’energia a più di 600 milioni di persone che, nella regione subsahariana, ancora ne sono sprovviste; tuttavia, le infrastrutture di trasmissione e distribuzione africane non hanno fino ad ora goduto di un’attenzione adeguata. (Com)