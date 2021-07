Speciale energia: ministro Economia tedesco Altmaier, sostenere industria a fronte della politica sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore industriale europeo deve essere sostenuto a fronte della politica dell'Ue per il clima. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha evidenziato che, se l'Ue diviene “più ambiziosa” negli obiettivi di protezione del clima, “allora dobbiamo anche assicurarci di spendere più fondi e di fornire più sostegno” ai settori industriali interessati. Per Altmaier è, infatti, necessario impedire alle aziende di migrare dall'Ue attratte dai Paesi che praticano il dumping ambientale. Al riguardo, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco ha sottolineato che le differenze di prezzo non dovrebbero andare a scapito delle industrie siderurgiche dell'Ue e della Germania. Secondo Altmaier, quando viene introdotto un meccanismo europeo di adeguamento alle frontiere, l'assegnazione gratuita di certificati di CO2 dovrebbe essere mantenuta fino a quando non sarà possibile ottenere condizioni di parità attraverso tale strumento. (Geb)