Speciale energia: Spagna, nel 2020 installati un record di 4,4 gigawatt di fotovoltaico

- Nel 2020 la Spagna ha installato 4,4 gigawatt di energia fotovoltaica, registrando il secondo miglior dato di sempre nonostante la pandemia del coronavirus. È quanto reso noto dall'Unione fotovoltaica spagnola (Unef) nel suo rapporto annuale, secondo il quale la Spagna è stato il secondo mercato più importante d'Europa solo dietro alla Germania. In particolare, 2.8 gigawatt sono stati installati in impianti a terra, una cifra inferiore a quella del 2019, ma con il merito di essere distribuiti senza alcun tipo di aiuto pubblico o meccanismi di regolamentazione, sostenuti dal segmento dei contratti a lungo termine (Ppa), dove la Spagna ha così raggiunto la leadership in Europa in un mercato tradizionalmente dominato dai paesi nordici. Nell'autoconsumo, la capacità è aumentata di 596 megawatt, con una crescita del 30 per cento rispetto al 2019, mentre il settore domestico rappresenta il 19 per cento della nuova capacità rispetto al 10 per cento dell'anno precedente. Il contributo diretto del settore fotovoltaico al Pil nazionale è stato di oltre 3,7 miliardi di euro, mentre in termini di occupazione, ha garantito 58.892 posti di lavoro tra diretti e dell'indotto. (Spm)