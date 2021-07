Speciale energia: Arrigoni (Lega), stop diktat da Ue, sì a transizione ecologica graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea inserita nel pacchetto "Fit for 55" di mettere al bando dal 2035 le auto a combustione interna "è inaccettabile". Lo dichiara in una nota il senatore Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento Energia della Lega. La decarbonizzazione "deve essere graduale, portata avanti con pragmatismo, guardando non solo alla sostenibilità ambientale ma anche a quella economica e sociale delle scelte, ed applicando il principio della neutralità tecnologica - spiega -. Abbandonare auto a benzina, a gasolio, a biogpl, a metano, anche quelle ibride, di ultima generazione, in favore di solo quelle elettriche significa uccidere la nostra filiera dell'automotive, e accelerare lo spostamento del baricentro della geopolitica mondiale verso Pechino, considerata la maggior quantità di minerali, in gran parte detenuti dai cinesi, che le auto elettriche impiegano rispetto a quelle tradizionali. Basta con gli integralismi sul Green deal che arrivano da Bruxelles: si sfati il mito delle auto a spina ad emissione zero; occorre imporre il Lca (Life cycle assessment) cioè la valutazione del ciclo di vita e degli impatti emissivi del processo che porta a produzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di un prodotto e allora si scoprirebbe che anche un'auto elettrica inquina eccome e non solo perché è alimentata da energia elettrica prodotta in gran parte da fonti fossili". (Com)