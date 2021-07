Moldova: presidente Sandu presenta le priorità della sua politica estera per i prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica estera della Moldova deve essere orientata ai cittadini e deve contribuire a soluzioni multilaterali. Lo ha detto la presidente della Moldova, Maia Sandu, nel corso di un incontro con il corpo diplomatico, dove ha presentato le priorità della sua politica estera per i prossimi anni. "La politica estera della Moldova deve essere prevedibile e coerente, deve essere orientata ai cittadini e deve contribuire a soluzioni multilaterali ea un ambiente regionale senza conflitti, sicuro e pacifico", si legge in un comunicato della presidenza moldava. La politica estera della presidenza per il 2021 e il 2022 si svolgerà in cinque aree principali: il superamento della pandemia di Covid-19 e il miglioramento della situazione della sanità pubblica garantendo le esigenze di vaccinazione del Paese e attirando assistenza al settore sanitario; il sostegno della ripresa economica del Paese attraendo fondi per rafforzare la stabilità macroeconomica e sostenere le piccole e medie imprese e attrarre investimenti; contrasto alla corruzione e promuovere lo stato di diritto collaborando con partner internazionali per recuperare i beni esteri di funzionari, dignitari e uomini d'affari corrotti. (segue) (Rob)