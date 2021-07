Moldova: presidente Sandu presenta le priorità della sua politica estera per i prossimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire anche il sostegno della sicurezza regionale e un ambiente privo di conflitti mantenendo relazioni di buon vicinato con la Romania, l'Ucraina e altri Stati con interessi di sicurezza nella regione, ma anche rafforzando le istituzioni di sicurezza e difesa; l'assunzione di un ruolo attivo a livello globale - un impegno a lungo termine per un coinvolgimento più attivo della Moldova nell'identificazione di soluzioni ai problemi ambientali, di sicurezza e di sviluppo regionali e globali. "Ora abbiamo molta apertura da parte dei nostri partner esterni, ma dobbiamo lavorare sodo per capitalizzarla e metterla al servizio delle persone. Non possiamo perdere questa occasione", ha sottolineato Sandu, durante la presentazione del documento. Secondo la Costituzione moldava, il presidente della Moldova rappresenta lo Stato nei rapporti con gli altri Stati, al più alto livello, ed esercita le sue funzioni nel campo della politica estera in collaborazione con il Parlamento e il governo. (Rob)