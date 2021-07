Milano: giunta approva variazione bilancio 2021, minori entrate per 177 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Milano ha approvato la variazione di Bilancio 2021 che ora passa alla discussione in Consiglio comunale. Sono 177 - fa sapere una nota di Palazzo Marino - i milioni di euro di minori entrate per le quali si è provveduto con fonti disponibili, frutto di una pianificazione di lungo periodo. L'equilibrio di parte corrente a 3,4 miliardi di euro e in conto capitale a 4,8 miliardi di euro è raggiunto grazie all'ottenimento di maggiori entrate, parte delle quali rappresentate dall'avanzo di amministrazione 2020. "L'emergenza sanitaria e la crisi economica che ne è scaturita - afferma l'assessore al Bilancio e Demanio, Roberto Tasca - pesano inevitabilmente anche sulle entrate del Comune nel primo semestre. Ci troviamo a dover colmare mancate entrate rilevanti perché i tributi raccolti e i servizi venduti dall'ente hanno subito inevitabili contrazioni nel primo semestre dell'anno, come avevamo previsto. La manovra che ci accingiamo ad eseguire s'inserisce nel quadro costruito dall'amministrazione per mettere in sicurezza i conti e ripartire con un certo ottimismo per il secondo semestre del 2021". (segue) (Com)