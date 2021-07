Milano: giunta approva variazione bilancio 2021, minori entrate per 177 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La possibilità di applicare una parte dell'avanzo del 2020 associata ai contributi ricevuti dal governo . prosegue Tasca - ci consentiranno di mantenere l'offerta di servizi e la spesa per investimenti previste nel bilancio preventivo approvato il 28 aprile. Dopo aver distribuito ad imprese e famiglie 75 milioni di euro di avanzo vincolato nel mese di giugno, questa capacità di equilibrio dei conti è un traguardo importante". Le mancate entrate per 177 milioni di euro riguardano alcune voci del bilancio relative a minore gettito per l'imposta di soggiorno (-15 milioni), tariffe del trasporto pubblico locale (-100 milioni), canone unico patrimoniale (-19 milioni), sanzioni al codice della strada (-13.5 milioni) e altre voci minori. La manovra di riequilibrio prevede entrate per quaranta milioni provenienti dal governo, cento milioni coperti dalla quota di avanzo di amministrazione, venti milioni di riduzioni transitorie di spesa delle Direzioni comunali, oltre a 17 milioni di euro di maggiori entrate generate in autonomia dall'ente. (Com)