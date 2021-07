Recovery: Pepe (Lega), maggiori finanziamenti per Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Lega mantiene la parola: c’è la nostra firma sull’emendamento al decreto Semplificazioni con cui si destina almeno il 40 per cento delle risorse del Pnrr al Mezzogiorno. Ora bisogna procedere spediti e con le idee chiare: stop burocrazia, più impresa, infrastrutture, collegamenti, promozione del nostro made in Italy e delle eccellenze. La Lega c’è, farà la sua parte con lealtà per proiettare questo nostro magnifico Mezzogiorno nel futuro che merita”. Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega Pasquale Pepe, capo dipartimento Mezzogiorno del partito. (com)