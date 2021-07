Milano 2021, gruppo Fd'I Lombardia, al fianco di Bernardo nelle periferie, nelle piazze, sempre a contatto con i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale è pronto a dare tutto il suo supporto al candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, che oggi abbiamo avuto il piacere di presentare" lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali in Lombardia del gruppo di Fratelli d’Italia, a margine della presentazione del candidato sindaco del centrodestra questa mattina al Palazzo delle Stelline a Milano. "Saremo con lui nelle periferie, nelle piazze, sempre a contatto con i cittadini. Per noi la politica è stretto legame con il territorio e sappiamo che anche per Luca è fondamentale ascoltare e parlare con le persone e non chiudersi nei salotti, come ha fatto per cinque anni Beppe Sala" aggiungono i componenti del gruppo di Fd'I.(Com)