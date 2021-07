Speciale energia: Uzbekistan-Pakistan, istituita partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan ha sottolineato l’importanza di un impegno strutturato nell’ambito dei cinque pilastri della “Visione per l’Asia centrale” di Islamabad: politica, commercio e investimenti, energia e connettività, sicurezza e difesa, contatti interpersonali. Il premier del Pakistan ha anche evidenziato la necessità di una risoluzione pacifica di tutti i conflitti e le controversie regionali in sospeso per sfruttare appieno l’enorme potenziale di connettività tra l’Asia centrale e l’Asia meridionale. È stata discussa nei dettagli la situazione dell’Afghanistan, la cui soluzione dovrebbe passare per un processo di pace a guida afgana e all’insegna dell’inclusione. (Inn)