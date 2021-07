Speciale energia: Scozia, Iberdrola e Shell si alleano in progetti eolici marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Iberdrola e la anglo-olandese Shell uniranno le forze nell'eolico offshore galleggiante in Scozia. Le due multinazionali hanno partecipato congiuntamente alla prima tornata di gare d'appalto per la generazione di energia eolica offshore. Iberdrola è presente in queste operazioni attraverso la sua controllata Scottish Power Renewables. Il governo di Edimburgo si è posto l'obiettivo di coprire la metà del consumo energetico nazionale attraverso le rinnovabili entro il 2030 e l'eolico offshore contribuirebbe a raggiungere le emissioni zero con 11 gigawatt entro il 2045. Iberdrola e Shell puntano a diverse migliaia di megawatt dal settore offshore, che le collocherebbe all'avanguardia globale di questo percorso rinnovabile. (Rel)