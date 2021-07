Speciale energia: Eni, progetto cattura CO2 a Ravenna in grado di abbattere subito emissioni della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle numerose informazioni errate e fuorvianti riportate in questi giorni da alcuni organi di informazione in relazione al processo di cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2, e in particolare sul progetto di cattura e stoccaggio di Eni a Ravenna, la società tiene a ribadire alcuni punti oggettivi e fondamentali. Il progetto, si legge in una nota, è in grado “da subito di contribuire ad abbattere significativamente le emissioni del perimetro Eni, come per esempio la produzione di energia elettrica da centrali a gas, e quelle di altri settori industriali con emissioni tecnologicamente difficili da ridurre per i quali a oggi, e nel breve e medio termine, non esistono soluzioni efficaci ed efficienti”. Comparti che, secondo la società, concorrono in maniera significativa alle emissioni complessive in atmosfera: in particolare in Italia, nel 2019, le emissioni di CO2 dei settori hard to abate sono state pari a circa 67 milioni di tonnellate su un complessivo nazionale di 340 milioni, ovvero il 20 per cento del totale ed il 42 del solo settore industriale, responsabile dell’emissione di 158 milioni di tonnellate di CO2 (dato ISPRA 2021). Il progetto, prosegue la nota, prevede di estendere le attività di stoccaggio a sostegno dell’industria del nostro paese con una capacità iniziale di riduzione di CO2 pari a quattro milioni di tonnellate all’anno di anidride carbonica, fornendo in questo modo uno dei più importanti contributi alle riduzioni di emissioni che l’Italia può attuare già a partire dal 2026: occorre intervenire “immediatamente per contrastare le emissioni dei settori hard to abate per evitare di rilasciare in atmosfera quantitativi ingenti di CO2 che comprometterebbero il raggiungimento degli obiettivi di lotta al cambiamento climatico fissati nella Cop21 di Parigi”. Il progetto di Ravenna, conclude la società, ha una valenza esclusivamente di natura ambientale. (Com)