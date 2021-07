Speciale energia: Eni, processo cattura e stoccaggio CO2 sicuro e maturo dal punto di vista tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di cattura e stoccaggio della CO2 è sicuro e maturo dal punto di vista tecnico, e basato su tecnologie consolidate: esso infatti si basa sull’esperienza acquisita con l’attività di stoccaggio del gas naturale a partire dal 1915, e la cui applicabilità è dimostrata da impianti in attività da decenni. Lo scrive Eni in una nota, ribadendo “alcuni punti oggettivi e fondamentali in merito alle numerose informazioni errate e fuorvianti riportate da alcuni organi di informazione in relazione al processo di cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2, e in particolare sul progetto Eni di Ravenna”. La CO2, si legge nel documento, è un gas “intrinsecamente sicuro, non è infiammabile, non è esplosiva né velenosa: nell’ambito delle attività legate a progetti di cattura e stoccaggio realizzati non si è mai verificata, nel corso dei decenni passati, alcuna perdita dai siti operativi, in analogia con il settore dello stoccaggio di gas naturale”. La realizzazione del progetto, scrive la società, avverrà senza l’occupazione di nuovo suolo grazie alla possibilità di riutilizzare una parte delle infrastrutture non più produttive nella zona, riducendo anche i costi e i tempi di realizzazione. (Com)