Speciale energia: Eni, da progetto Ravenna contributo a filiera nazionale della decarbonizzazione

- Oltre a fornire un importante contributo per contrastare le emissioni climalteranti delle industrie hard to abate, il progetto Eni di Ravenna potrà favorire la creazione di una filiera nazionale ad alto contenuto tecnologico nel settore della decarbonizzazione in forte espansione nei prossimi decenni in Europa e nel mondo: il progetto permetterà di garantire la competitività del sistema Italia e di promuovere una filiera in grado di rilanciare l’economia e l’occupazione con la creazione di nuovi posti di lavoro, diretti ed indiretti, oltre che valorizzare le competenze e capacità realizzative presenti nel nostro Paese, riconosciute e apprezzate in tutto il mondo. Lo scrive Eni in una nota, ribadendo “alcuni punti oggettivi e fondamentali in merito alle numerose informazioni errate e fuorvianti riportate da alcuni organi di informazione in relazione al processo di cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2, e in particolare sul progetto Eni di Ravenna”. L’Europa, si legge nel documento, si pone come protagonista in questo processo, e il sostegno allo sviluppo di queste tecnologie è ritenuto imprescindibile da molti paesi per creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale. Leader da questo punto di vista, precisa Eni, sono Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito. (Com)