Albania-Montenegro: premier Rama a colloquio con vicepremier Abazovic

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha ricevuto oggi a Tirana il vicepremier montenegrino Dritan Abazovic. Secondo quanto dichiarato sui social network da Rama, l'incontro è stato molto positivo e i due interlocutori hanno concordato "su tutti gli argomenti come vecchi amici". Rama ha evidenziato le origini albanesi del vicepremier montenegrino, parlando di un "piacere speciale" di averlo in visita nel Paese. Il vicepremier montenegrino ha in precedenza avuto un colloquio anche con il presidente albanese Ilir Meta. (Alt)