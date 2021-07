Ue: Mattarella, democrazia anima e base dell’Unione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattarella ha spiegato che quella di Megalizzi non era semplice curiosità, ma il desiderio di comprendere e far capire anche agli altri il progetto dell’Unione europea. La sua attitudine, ha precisato, “era particolarmente riversata nei confronti dell'integrazione europea, di questo grande, storico processo che è in corso e che sta realizzando in Europa una condizione unica al mondo di pace, di collaborazione, di tutela dei diritti, della democrazia che è la base, l’anima dell’Unione europea”. Negli studi e nell’attività giornalistica di Megalizzi, ha poi osservato il presidente della Repubblica, “c’era molto spazio per l’Unione europea ma anche per la pace e i diritti. Questo è quello che ne ha contrassegnato il messaggio che ci ha lasciato e che stiamo oggi raccogliendo”. Infine, Mattarella ha ricordato che Megalizzi “è morto a Strasburgo, luogo simbolo della pace europea, luogo conteso per secoli che è diventato come sede del parlamento europeo il simbolo della pacificazione, avendo trasformato le contrapposizioni”. (Rin)