- La Procura della Catalogna ha avallato il coprifuoco notturno alle 00:30 in 161 comuni catalani, come proposto dalla regione per fermare la diffusione del coronavirus e ritenendo questa misura "proporzionale" dato l'aumento dei contagi. La Procura ha presentato questa mattina un rapporto in cui non si oppone al coprifuoco all'Alta corte di giustizia della Catalogna (Tsjc), che avrà l'ultima parola. (Spm)