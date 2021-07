Giustizia: Ceruti (Lega), quesiti referendari tutti riconducibili a principi di buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da anni sentiamo parlare di necessaria riforma della giustizia e finalmente ora possiamo mettere mano alla legge azionando un cambiamento che va nella direzione di una giustizia più equa, di una giustizia più responsabile, di una giustizia più indipendente”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega Francesca Ceruti, dopo il voto favorevole dell'aula consiliare del Pirellone alle sei proposte referendarie sulla giustizia giusta. “Chiunque esercita una professione risponde del proprio operato. Questo non accade per i magistrati che in caso di errore giudiziario non rispondono. Serve prevedere una responsabilità diretta. Ma i quesiti tendono anche ad evitare carcerazioni ingiuste. Troppi i casi in cui una persona ha subito l'onta del carcere e poi è stata assolta. La custodia cautelare si è rivelata negli anni uno strumento di cui si è abusato”, prosegue Ceruti. “Domani mattina sarò ad autenticare le firme dei cittadini, per la richiesta di referendum, ai gazebo della Lega nel bresciano. Auspico che i miei concittadini non facciano mancare il loro sostegno. Ritengo che i quesiti referendari siano tutti riconducibili a principi di buonsenso e per questo auspico possano essere condivisi da tutti” conclude il consigliere regionale leghista. (Com)