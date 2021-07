Amministrative: Tajani, Berlusconi? Non credo medici gli lasceranno fare campagna attiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che i medici gli permetteranno di fare campagna elettorale si sta riprendendo ma non può fare campagna attiva. Ama la città di Milano ma i medici gli chiedono di essere prudente". Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al suo arrivo al Palazzo delle Stelline di Milano per la presentazione del candidato sindaco di centrodestra, Luca Bernardo rispondendo a chi gli ha chiesto se Silvio Berlusconi parteciperà a questa campagna elettorale.(Rem)