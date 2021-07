India: Bengala Occidentale, il 9 agosto elezione suppletiva seggio camera alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 9 agosto l’elezione suppletiva per il seggio vacante del Bengala Occidentale al Consiglio di Stato, la camera alta del parlamento federale dell’India. Lo ha annunciato la Commissione elettorale nazionale in un comunicato. Il seggio è vacante da febbraio in seguito alle dimissioni di Dinesh Trivedi, che ha lasciato l’All India Trinamool Congress (Tmc) per poi passare al Partito del popolo indiano (Bjp). Il 29 luglio è il termine ultimo per la presentazione delle candidature e il 2 agosto la scadenza per il loro eventuale ritiro. Per la votazione saranno seguiti i protocolli sanitari anti-Covid. Lo scrutinio dei voti si svolgerà nella stessa giornata. (segue) (Inn)