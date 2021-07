Libano: Ue prende atto rifiuto Hariri, rammarico per stallo politico persistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea prende atto del fatto che il primo ministro designato Saad Hariri si è rifiutato di formare un governo in Libano e si rammarica profondamente del persistente stallo politico nel Paese e della mancanza di progressi nell'attuazione di riforme urgenti. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), che ha ricordato che il Libano è rimasto senza un governo pienamente autorizzato per quasi un anno, il che ha fatto precipitare una crisi finanziaria ed economica senza precedenti, le cui conseguenze drammatiche la popolazione libanese continua ad affrontare. È responsabilità dei leader libanesi risolvere l'attuale crisi interna e sono necessarie unità e responsabilità per affrontare le molteplici sfide del Paese e soddisfare le legittime aspirazioni del popolo libanese, per il Seae. L'Ue invita ancora una volta tutte le forze politiche libanesi a sostenere l'urgente formazione di un governo. Le consultazioni parlamentari a tal fine dovrebbero iniziare senza indugio. Il Libano ha bisogno di un governo in grado di attuare le principali riforme economiche e di governance e di prepararsi alle elezioni del 2022, che devono svolgersi nei tempi previsti. Secondo il Seae, resta essenziale un accordo con il Fondo monetario internazionale per salvare il Paese dal collasso finanziario. La stabilità e la prosperità del Libano sono cruciali per l'intera regione e per l'Europa. L'Unione europea riafferma il suo continuo e forte sostegno al Libano e al suo popolo, alla sua stabilità, sicurezza, integrità territoriale, sovranità e indipendenza politica. (Beb)