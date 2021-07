Recovery: alla Camera le eccellenze under 40 dell’innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio di una fase di consultazione sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e la raccolta di osservazioni, idee, criticità, contributi tecnici con l’obiettivo di realizzare una rete "propositiva" delle più brillanti realtà imprenditoriali promosse da giovani under 40 in Italia: è l’iniziativa promossa da Emanuela Rossini, vicepresidente della commissione Politiche europee della Camera in collaborazione con Giusy Sica, fondatrice del think tank Re-generation Y-outh e inclusa dalla prestigiosa rivista "Forbes" tra i 100 leader del futuro, che verrà presentata presso la sala stampa della Camera dei deputati lunedì 19 luglio, alle ore 12. E' quanto si legge in una nota. Da Vaia, l’amplificatore naturale di suoni che recupera il legno delle Dolomiti abbattuto dalla tempesta del 2018, a Natede, il purificatore d’aria totalmente green che sfrutta la capacità fitoterapica delle piante, dalla app leader per la sostenibilità e la moda Renoon alla rigenerazione urbana dell’Officina Keller, saranno oltre una ventina i rappresentanti di queste realtà imprenditoriali ed associative (medio-piccole) e fortemente innovative, provenienti dai territori di tutto il Paese, che saranno coinvolte nella prima fase di incontri che si terranno a luglio con la vicepresidente Rossini (19, 20, 26 e 27 luglio) presso palazzo Valdina, il complesso di vicolo Valdina. Al termine degli incontri - continua la nota - che proseguiranno poi a settembre con ulteriori eccellenze "under 40", sarà stilato un "manifesto" con le priorità individuate in questa fase di consultazione che verrà consegnato al presidente del Consiglio, Mario Draghi. (segue) (Com)