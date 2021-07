Mobilità: Raggi, in un anno oltre 1 milione e 800 mila corse con monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da dopo la pandemia sono arrivate a Roma tantissime aziende di monopattini elettrici e le persone hanno iniziato a cambiare radicalmente le loro abitudini di mobilità. Pensate che soltanto nel primo anno di utilizzo sono state effettuate oltre due milioni e ottocentomila corse con monopattini in sharing e biciclette in sharing". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della presentazione dell'ampliamento del servizio di monopattini elettrici in sharing Bird che si è tenuta questa mattina in via Corrado Alvaro, nel quartiere Montesacro-Talenti. "Questo vuol dire che prevalentemente i cittadini romani, perché il turismo sta tornando adesso, hanno capito che possono utilizzare questi mezzi di mobilità dolce per spostarsi. Chiaramente il monopattino non serve per fare grandi distanze - ha aggiunto Raggi -. Ma il famoso ultimo miglio e anche un po' di più può essere fatto con un mezzo di mobilità dolce lasciando invece a casa l'automobile, quindi piano piano stanno cambiando le abitudini. Oggi l'azienda Bird ha deciso di ampliare il raggio di azione della sua offerta, quindi non più solo al centro ma siamo qui a Monte Sacro-Talenti e questo servizio verrà ampliato a Roma 70, Eur, Ostiense, Pigneto, Ardeatino. Vuol dire che ormai la richiesta è tanta - ha sottolineato - e le aziende stanno mettendo via via sempre più monopattini nella nostra città per consentire a tutti di spostarsi in maniera sostenibile e facile". (Rer)