Ice: rapporto Commercio estero Italia, export +19,8 per cento in primi 4 mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi, presso la sede dell’Ice, la XXXV edizione del Rapporto sul commercio estero L’Italia nell’economia internazionale, alla presenza del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, del presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo e del presidente dell’Ice, Carlo Ferro. Il ministro dello Sviluppo Economico On. Giancarlo Giorgetti è stato presente con un proprio contributo filmato. Lo studio è stato realizzato dall’Ice in collaborazione con Prometeia, Istat, The European House Ambrosetti, Fondazione Masi, Università Bocconi. Durante la pandemia, nel confronto con gli altri Paesi, il contributo dell’export al Pil dell’Italia è stato meno sfavorevole di quello delle altre componenti, consumi e investimenti. Fra i Paesi del G8 l’Italia è seconda per minor flessione dell’export e ha performato molto meglio di Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Il risultato dell’export nel 2020 (-9,7 per cento, e -8,8 per cento esclusi i prodotti petroliferi raffinati) riflette la ripartenza delle esportazioni già nella seconda parte dell’anno, con crescite congiunturali del 30 per cento nel terzo trimestre e ancora un +3,3 per cento nel quarto. Il 2021 inizia positivamente e porta le esportazioni del nostro Paese a risultati superiori ai livelli pre-covid, come si vede dai dati del primo quadrimestre: +19.8 per cento tendenziale, e, soprattutto, +4,2 per cento sullo stesso periodo del 2019. Una crescita tendenziale che riguarda quasi tutti i settori e che, per molti, è largamente positiva anche sul 2019: i prodotti alimentari bevande e tabacco (+5,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 e, addirittura, +12,3 per cento sullo stesso periodo del 2019), del settore dei metalli (+29,1 per cento sul primo quadrimestre del 2020 e +12 per cento sullo stesso periodo del 2019), dei prodotti chimici (+10,2 per cento e +7,1 per cento a pari periodo sul 2019) e degli apparecchi elettrici (+31,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 e +8,2 per cento sul 2019). (segue) (Com)