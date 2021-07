Ice: rapporto Commercio estero Italia, export +19,8 per cento in primi 4 mesi 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le Regioni italiane, quelle che hanno meno sofferto nel 2020 sono state Molise (+26 per cento sul 2019), Basilicata (-4,4 per cento); Abruzzo, Toscana (entrambe -6,2 per cento) e Liguria (-0,7 per cento); mentre, tra quelle che hanno sofferto di più, abbiamo Sardegna (-40,6 per cento) e Sicilia (-24,2 per cento). Queste ultime hanno fortemente subito la contrazione delle esportazioni di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (-43,8 per cento), che pesano per il 53 per cento dell’export insulare. Considerando, inoltre, la crescita dell’export nel primo quadrimestre di quest’anno, è verso la Cina che le esportazioni italiane hanno registrato la maggior crescita (55.3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020), seguita dai Paesi europei (nell’ordine: Paesi Bassi e Polonia, +32,9 per cento rispetto al 2020; Francia, +23,2 per cento; Spagna, +23 per cento; Germania, +22,6 per cento; Belgio, +14 per cento), dalla Svizzera (+20 per cento) e dagli Stati Uniti (+4,5 per cento). Solo verso il Regno Unito (+2,6 per cento), fra i maggiori mercati, si registra un andamento più rallentato, ma l’accumulo di scorte pre-Brexit può esserne ragione transitoria. Il valore doganale delle esportazioni di beni e servizi dell’Italia, nel 2020, è stato di 509 miliardi di euro ed esse hanno rappresentato il 29,5 per cento del Pil del Paese. Infine, la quota di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali di beni nel 2020 (2,85 per cento) è rimasta stabile rispetto all’anno precedente. L’avanzo della bilancia commerciale per 63,6 miliardi di euro è il più elevato dal 2012, in riflesso di una flessione delle importazioni superiore a quella delle esportazioni. (segue) (Com)