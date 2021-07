Ice: rapporto Commercio estero Italia, export +19,8 per cento in primi 4 mesi 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di ripresa del commercio mondiale sono solide. La presente edizione del Rapporto rivede la stima Ice-Prometeia sull’andamento delle importazioni mondiali, in rialzo al +8,9 per cento per quest’anno e +6.4 per cento per il 2022, a prezzi costanti, confermando il recupero dei livelli pre Covid entro fine anno. Le stime di crescita maggiori si avranno per l’Asia orientale (+14,5 per cento nel 2022/2019), l’Asia Orientale (+11,1 per cento), l’America centro-meridionale (+9,4 per cento), l’Oceania (+9,2 per cento), l’Asia centrale (+8,9 per cento) e l’Unione Europea (+8,2 per cento). Il rapporto si completa con quattro quaderni tematici che mettono l’accento su quattro punti d’attenzione per il nostro Paese. Il quaderno “La Competitività dell’Italia nell’attuale quadro economico secondo il Global Attractiveness Index”, un indice-Paese redatto da The European House Ambrosetti, misura l’attrattività di 144 economie mondiali secondo quattro macroaree: Apertura, Innovazione, Efficienza e Dotazione. Nell’edizione 2020 dell’Indice, l’Italia si posiziona al 18mo posto complessivo, tra Danimarca e Belgio stabile rispetto all’anno precedente. La capacità di innovazione risulta essere uno dei punti di forza del nostro Paese, mentre l’efficienza, con un particolare riferimento al tasso di disoccupazione, risulta il principale punto di debolezza. (segue) (Com)