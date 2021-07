Ice: rapporto Commercio estero Italia, export +19,8 per cento in primi 4 mesi 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal quaderno “Effetti del Covid-19 e strategie di reazione delle imprese esportatrici” emerge che queste hanno un dinamismo strategico – misura del grado di resilienza durante la crisi e di reazione al cambiamento nella ripartenza - mediamente superiore a quello delle imprese che non esportano. Il quaderno “Le startup italiane alla prova: dalla crisi pandemica Covid-19 alle opportunità del next generation Eu”, si focalizza sulle dinamiche del settore delle startup e del finanziamento all’innovazione post crisi pandemica. I dati più recenti in questo campo rivelano un aumento delle startup innovative nonostante l’emergenza pandemica. Con la scorsa edizione del Rapporto, Ice ha avviato una riflessione sull’export e sulle potenzialità del Mezzogiorno - che anche nel 2020 ha rappresentato solo il 9,9 per cento dell’export nazionale - e che vuole ogni anno proseguire con approfondimenti regionali. Il quarto quaderno “Le esportazioni della Campania: struttura e potenzialità” è, appunto, dedicato a un focus dell’export della Campania che, con oltre 12 miliardi di euro in esportazioni, è la regione meridionale che ha il maggior valore di export. Lo studio della Fondazione Masi stima in 8 miliardi di euro il potenziale di crescita dell’export campano e lo declina per mercato di destinazione e per settore, ad uso degli operatori. (Com)