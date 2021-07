Famiglia: Bonetti, Family act vuole rimettere al centro delle nostre scelte la persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Family act vuole rimettere al centro delle nostre scelte la persona, il bene ed il valore delle nuove generazioni, delle bambine, dei bambini, dei giovani, delle donne e degli uomini insieme in una corresponsabilità, e dare una prospettiva di futuro alle scelte di ciascuno. Un provvedimento che rappresenta per il nostro Paese la prima riforma integrata delle politiche familiari, che per la prima volta riassume tutte le componenti che agiscono nella vita delle donne, degli uomini, delle nostre famiglie. Politiche integrate strutturali, non estemporanee - ce lo avete chiesto voi - e la proposta di riforma va in questa direzione". Lo ha osservato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel suo intervento nell'Aula della Camera in occasione della discussione sulle linee generali del disegno di legge "Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia". (Rin)