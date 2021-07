Mobilità: i monopattini in sharing di Bird anche Montesacro e in altri quartieri di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Bird, riferimento nel settore della micromobilità in sharing con sede a Santa Monica in California, ha ampliato l'area su cui circoleranno i monopattini a noleggio su Roma. Già presente in oltre 250 città nel mondo di cui 13 in Italia, Bird da oggi nella Capitale raggiunge anche i quartieri di Montesacro, Talenti, Portuense, Ostiense, Garbatella, Eur, Roma 70, Ardeatino, Pigneto. Finora a Roma sono oltre 700 mila corse pari a un 1,5 milioni di chilometri quelle effettuate dai romani e dai turisti nella Capitale con un monopattino Bird: un flusso di mobilità dolce che ha consentito di ridurre le emissioni di oltre 201 tonnellate di Co2. Questa mattina, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e del vicesindaco e assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese, si è svolta la presentazione dell'ampliamento del servizio nel quartiere Montesacro-Talenti. Il servizio entrerà a regime nelle nuove aree a partire da oggi. All'interno di questi nuovi quartieri periferici e in alcune della città metropolitana in cui i monopattini Bird sono già disponibili gli utenti beneficeranno di condizioni agevolate, tra cui la possibilità di sbloccare i mezzi gratuitamente (anziché a un euro) o di sottoscrivere formule di abbonamento a consumo e flat (giornaliero, settimanale o mensile) a tariffe vantaggiose. (segue) (Rer)