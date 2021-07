Mobilità: i monopattini in sharing di Bird anche Montesacro e in altri quartieri di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mezzi potranno essere noleggiati e rilasciati da tutti gli utenti a partire dai 14 anni di età, per i quali è prevista l'obbligatorietà del casco fino ai 18 anni, all'interno dei sei nuovi quartieri designati e per raggiungere il centro e le aree della città metropolitana in cui il servizio è già disponibile. Per farlo sarà necessario scaricare e installare su smartphone l'app Bird, che permetterà di localizzare e prenotare il monopattino più vicino per un massimo di 30 minuti. Sarà possibile sbloccare il veicolo e avviare il noleggio inquadrando tramite app il Qr code visualizzato sul monopattino selezionato. Per rilasciarlo a destinazione raggiunta, sarà infine sufficiente scattare una foto per dimostrarne il corretto posizionamento. La novità è che l'app Bird consentirà di contribuire a un uso responsabile del servizio e di prevenire eventuali atti vandalici e parcheggi inappropriati attraverso la modalità "Community Mode". Nel corso dell'evento, Bird ha premiato l'utente della Capitale più virtuoso nell'utilizzo della funzionalità community mode con 3 mesi di corse gratuite. "I servizi di sharing a Roma continuano a crescere in modo straordinario, a dimostrazione di come la nostra città sia diventata un punto di riferimento per gli operatori e per la mobilità sostenibile. Ampliando la mappa dello sharing elettrico, inoltre, garantiamo a turisti e cittadini servizi di trasporto sempre più green e diversificati, promuovendo l'uso di mezzi ecosostenibili per tutti gli spostamenti quotidiani in diverse zone della città", ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (Rer)