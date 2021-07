Amministrative: Lupi (FI), prendiamoci cura di Milano questa la nostra sfida, coalizione centrodestra unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamoci cura di Milano" è lo slogan che ha scelto Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra alle elezioni comunali di Milano, per far tornare il centrodestra a governare la città. "È la sfida che abbiamo tutti. La coalizione di centrodestra è unita e compatta" ha detto Maurizio Lupi, intervenuto a margine della conferenza al Palazzo delle Stelline di Milano per la presentazione del candidato sindaco di centrodestra, Luca Bernardo. "Luca Bernardo deve portare un valore aggiunto, quello di tornare a dialogare con parti della società civile che sono stati dimenticati, come le periferie, fino a ripensare la città, città che non può essere la stessa dopo il covid. Questa è la sfida che abbiamo, le cose più concrete, pensate al tema delle piste ciclabili e delle periferie degradate. Credo che questa sia una sfida importante, la vinceremo tutti insieme. La coalizione di centro destra è data dai sondaggi avanti rispetto la coalizione di centrosinistra. Un candidato che sarà qua a dimostrare il suo valore aggiunto come Luca Bernardo" ha concluso Lupi. (Rem)