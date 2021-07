Covid: Laforgia (Leu), favorevole a green pass, tutelare salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono favorevole al green pass, anche per l’accesso a momenti di socialità e alla mobilità, perché le scelte individuali di chi non intende vaccinarsi non possono scontrarsi col principio costituzionale di tutela della salute pubblica. Salvini e Meloni la piantino con la propaganda sulle libertà negate e diano una mano a sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione". Lo afferma, in una nota, il senatore di Leu Francesco Laforgia. (com)