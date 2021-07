Irlanda: Commissione Ue, sì a Pnrr con il 42 per cento a clima e 32 per cento al digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato oggi una valutazione positiva del Piano di ripresa e resilienza dell'Irlanda ed è un passo importante verso l'erogazione da parte dell'Unione europea di 989 milioni di euro in sovvenzioni nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility, Rrf). La Commissione ha valutato il piano dell'Irlanda sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento Rrrf. L'analisi della Commissione ha considerato, in particolare, se gli investimenti e le riforme previsti dal piano dell'Irlanda sostengano le transizioni verdi e digitali, contribuiscano ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel semestre europeo e rafforzino il suo potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale. (segue) (Beb)