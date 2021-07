Irlanda: Commissione Ue, sì a Pnrr con il 42 per cento a clima e 32 per cento al digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La valutazione della Commissione rileva che il piano dell'Irlanda dedica il 42 per cento della dotazione totale del piano a misure che sostengono gli obiettivi climatici. Ciò include misure a sostegno dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, della biodiversità e degli ecosistemi. La valutazione della Commissione del piano dell'Irlanda trova che dedica il 32 per cento della sua dotazione totale a misure che sostengono la transizione digitale. Questo include misure che migliorano la connettività, sostengono la digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese e contribuiscono al miglioramento delle competenze nel sistema educativo. La Commissione ritiene che il piano dell'Irlanda comprenda una serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e che contribuiscono ad affrontare efficacemente un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per l'Irlanda. Include riforme nei settori dell'edilizia sociale e accessibile, della sanità, delle pensioni e dell'ambiente imprenditoriale. Allo stesso tempo, introduce misure che ci si aspetta affrontino parzialmente le sfide nelle aree dell'antiriciclaggio e della pianificazione fiscale aggressiva. Il piano include investimenti per stimolare la ricerca e l'innovazione, promuovere gli investimenti privati, nonché misure mirate per sviluppare le competenze e sostenere l'occupazione.