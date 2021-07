Irlanda: Commissione Ue, sì a Pnrr con il 42 per cento a clima e 32 per cento al digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione, il piano irlandese propone progetti nelle sette aree faro europee. Si tratta di progetti di investimento specifici che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che creano posti di lavoro e crescita e sono necessari per la doppia transizione. Per esempio, il piano irlandese prevede 155 milioni di euro per ristrutturare edifici residenziali e pubblici e per sostenere le imprese che migliorano la loro efficienza energetica in modo da ridurre le emissioni di gas serra del paese. La valutazione trova anche che nessuna delle misure incluse nel piano danneggia significativamente l'ambiente, in linea con i requisiti stabiliti nel regolamento Rrf. I sistemi di controllo messi in atto dall'Irlanda sono considerati adeguati per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Il piano fornisce sufficienti dettagli su come le autorità nazionali preverranno, individueranno e correggeranno i casi di conflitto di interessi, corruzione e frode relativi all'uso dei fondi. La Commissione ha adottato oggi una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio per fornire 989 milioni di euro di sovvenzioni all'Irlanda nell'ambito del Rrf. Il Consiglio avrà ora, di norma, quattro settimane per adottare la proposta della Commissione. La Commissione autorizzerà ulteriori esborsi in base al soddisfacente raggiungimento delle tappe e degli obiettivi delineati nella decisione di esecuzione del Consiglio, che riflettono i progressi nell'attuazione degli investimenti e delle riforme. (Beb)