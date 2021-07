Vaccini: Salvini, prenotato in agosto, farò un grande cocktail party

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho prenotato il vaccino per agosto, quando verrà il mio turno, visto che a differenza di altri non scavalco la coda, vi inviterò e faremo un grande cocktail party. Così almeno tutti saranno tranquilli. Se a me danno una data la rispetto e ad agosto quando toccherà a me ci andrò". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione del candidato del centrodestra, Luca Bernardo, alla poltrona di sindaco per le prossime elezioni di Milano, al Palazzo delle Stelline. (Rem)