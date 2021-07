Viabilità: A4 Mi - Bs, chiusure stazioni di Dalmine, Cavenago, Grumello, Ospitaletto e Agrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade informa in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline, saranno chiuse le seguenti stazioni: nelle cinque notti consecutive di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio, con orario 21.00-5.00, sarà completamente chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o di Bergamo; nelle tre notti consecutive di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 luglio, con orario 21.00-5.00, sarà completamente chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita; dalle 21.00 di giovedì 22 alle 5.00 di venerdì 23 luglio, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata verso Milano e Brescia; dalle 21.00 di venerdì 23 alle 5.00 di sabato 24 luglio, sarà completamente chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utiilizzare la stazione di Trezzo o di Agrate; dalle 5.00 di sabato 24 alle 5.00 di lunedì 26 luglio, in modalità continuativa, sarà chiusa la stazione di Grumello. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ponte Oglio o di Seriate; dalle 5.00 alle 20.00 di sabato 24 luglio, sarà completamente chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest; dalle 21.00 di giovedì 22 alle 5.00 di venerdì 23 luglio, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago. (Com)