Rifiuti: Cacciatore (Europa verde), no discarica a Magliano, Roma faccia differenziata

- Roma faccia raccolta differenziata e rispetti piano rifiuti. Lo dichiara in una nota Marco Cacciatore di Europa verde, presidente della commissione Rifiuti in Regione Lazio. "Oggi torna l'ipotesi discarica a Magliano Romano. Così come ad Albano – come è stato finalmente riconosciuto anche dal Mite - a Magliano non sono rispettate distanze da siti sensibili e centri abitati stabiliti dal piano regionale rifiuti - afferma Cacciatore -. Oltretutto a Magliano i Comitati hanno vinto già 7 ricorsi al Tar su ampliamenti e varianti alla discarica di inerti in funzione. Sovrapporre una discarica di scarti dell'indifferenziato, con la mole di Roma che resta inerte sulla differenziata (al contrario di tutti gli altri Comuni della Città metropolitana), sarebbe oltre che illegittimo anche insostenibile ed impraticabile. Continuo a ribadire che finché ci sarà un Piano Regionale Rifiuti vigente, e in assenza di un'emergenza formalizzata, Roma sarà obbligata a fare più differenziata. Il suo dovere è quello di non esportare dal suo territorio indifferenziato, così come gli altri Comuni non lo potranno conferire a Roma - conclude Cacciatore -. Roma aumenti la sua differenziata, come non ha mai fatto, tra un accordo di export siglato dalla Regione e l'altro, e tra gli atti che la Regione ha approvato colmando decenni di vuoto".(Com)