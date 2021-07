Repubblica Ceca: fonti stampa, Commissione Ue pronta ad approvare il Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è pronta ad approvare il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) della Repubblica Ceca. Lo apprende da fonti presso l’organo comunitario l’agenzia di stampa “Ctk”. Secondo le informazioni, la Commissione Ue concluderà il suo esame del Pnrr ceco entro al massimo lunedì prossimo e nella stessa giornata la sua presidente, Ursula von der Leyen, farà visita a Praga. Per l’occasione vedrà il primo ministro Andrej Babis. Il Pnrr ceco, sulla base del quale il Paese centroeuropeo riceverà circa 180 miliardi di corone (oltre 7 miliardi di euro), è diviso in sei parti. Quella che assorbe più risorse è quella destinata a progetti infrastrutturali ed ecologici, che pesa per il 41 per cento del totale. Il 23 per cento dei fondi andrà invece alla digitalizzazione. Seguono istruzione, mercato del lavoro, sviluppo e innovazione, sostegno alle imprese e sanità. (Vap)