Export: Ferro (Ice), nei primi 5 mesi dell'anno +3 per cento rispetto a stesso periodo del 2019

- Il 2020 per l'export italiano è stato molto difficile, anche se comunque è andato meglio degli altri Paesi del G8: la ripartenza nei primi cinque mesi del 2021 ha segnato una crescita 23 per cento su base annua e del 3 per cento rispetto ad analogo periodo del 2019. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ice, Carlo Ferro, parlando ai giornalisti a margine della presentazione del 35mo rapporto "L'Italia nell'economia internazionale". Secondo Ferro, l'export si conferma come fattore non solo di crescita delle imprese ma anche di "accelerazione" e "dinamismo strategico". Ferro ha infine sottolineato che le imprese esportatrici hanno resistito meglio alla pandemia del Covid-19.(Res)