Torino: parco ecosistemico Base di Stura, approvate le linee di indirizzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valutati i risultati emersi dalle analisi, la Giunta ha scelto di indirizzare la futura progettazione del Parco secondo quanto evidenziato nello scenario che prevede una maggiore tutela della biodiversità e una minore intensità fruitiva, che rappresenterà il punto di partenza per gli approfondimenti necessari a sviluppare i successivi livelli di progettazione. Questo scenario vede un aumento considerevole dei servizi ecosistemici di regolazione, con interventi volti alla rinaturalizzazione dell'area in tutte le sue componenti e una fruizione ridotta a pochi percorsi di attraversamento, immaginandola unicamente legata alla contemplazione della natura, all'educazione ambientale e alla ricerca. Grazie alla limitata fruizione delle aree estese verranno quindi creati degli ambienti protetti per la fauna, con la nascita di nicchie ecologiche difficilmente riscontrabili oggi nel contesto urbano. Questa ipotesi comporterà inoltre una maggiore sostenibilità nella definizione di accordi di partenariato pubblico-privato per la gestione complessiva dell'area (che risulta molto disomogenea per regime di proprietà, funzioni e copertura del suolo), sgravando la Città in parte degli oneri gestionali. Il provvedimento dovrà essere approvato del Consiglio comunale in una delle prossime sedute. (Rpi)