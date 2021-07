Lombardia: Sertori, a enti locali 101 milioni per interventi di sviluppo locale e ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per agevolare la presentazione degli interventi proposti dai Comuni lombardi, è stato posticipato al 23 luglio il termine per accedere alla piattaforma 'Bandi online' e presentare domanda di contributo stanziato dalla Legge regionale 4 'Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo', che ha destinato a favore di tutti i Comuni lombardi 101.000.000 di euro per interventi a sostegno del tessuto economico lombardo. Scade il 10 settembre il termine per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere. "Il posticipo della scadenza è un ulteriore segnale - ha spiegato l'assessore di Regione Lombardia a enti locali e piccoli Comuni, Massimo Sertori - di grande attenzione verso gli enti locali e le necessità di ciascun territorio. Risorse importanti che si aggiungono a quelle già stanziate attraverso la legge regionale 9, il 'Piano Lombardia' con l'obiettivo di realizzare opere che i sindaci riterranno importanti sui propri territori, mettendo in moto ulteriormente un comparto strategico come quello della filiera edilizia per rilanciare l'economia dei territori e creare occupazione". "In una fase storica come quella attuale - ha concluso Sertori - stiamo continuando ad investire in maniera massiccia sui territori, in particolare per interventi di messa in sicurezza dei territori, delle infrastrutture e degli edifici, o di rigenerazione urbana e riconversione energetica". I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 10 settembre. Il termine è ritenuto congruo al contesto emergenziale e alla finalità di assicurare il pieno impiego delle risorse. (Com)