Russia: Cremlino, riconoscimento vaccini anti Covid stranieri a condizione di reciprocità

- Il mancato riconoscimento dei vaccini russi all'estero è un problema ed è necessaria reciprocità dall'Occidente per l'approvazione dei vaccini stranieri in Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Ad ora non c'è soluzione a questo problema, ma sappiamo dell'esistenza della questione. Saremmo ben contenti se i nostri vaccini fossero riconosciuti nei Paesi stranieri", ha spiegato il portavoce del Cremlino. (Rum)