© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade in una nota informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 21.00 di questa sera venerdì 16 alle 5.00 di sabato 17 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cormano o alla stazione di Monza. (Com)