Irlanda: von der Leyen, Pnrr pone particolare accento su transizione verde e digitale

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza irlandese pone particolare accento sulle transizioni verde e digitale. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Sono lieta di presentare la valutazione positiva della Commissione europea sul piano di ripresa e resilienza dell'Irlanda. Il piano irlandese presenta un mix ben equilibrato di riforme e investimenti che affrontano le sfide chiave dell'Irlanda", ha affermato. "Pone un accento particolarmente forte sulle transizioni verdi e digitali, con investimenti nel trasporto ferroviario sostenibile a Cork, la connettività delle scuole rurali in tutto il Paese", ha spiegato. "E l'Irlanda prevede di migliorare la resilienza del suo sistema sanitario. Come dite in Irlanda, un buon inizio è metà del lavoro. Saremo al vostro fianco ad ogni passo del cammino. Insieme, renderemo questi ambiziosi progetti una realtà", ha concluso. (Beb)