Energia: Starace (Enel), su idrogeno verde ampi spazi di miglioramento

- Sull’idrogeno verde ci sono ampi spazi di miglioramento e la speranza di renderlo competitivo. Così l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, intervenuto oggi all’evento “Transizione verde e gusto del futuro: per una nuova Italia” organizzato dalla Fondazione Symbola. “Se in cinque o dieci anni riuscissimo a dimostrare che la tecnologia evolve come in passato quella solare o delle batterie, riducendone i costi di investimento, avremo l’opportunità di liberarci dalla schiavitù di utilizzare gas e carbone per la produzione di idrogeno, e da una quantità molto importante di emissioni”, ha detto. (Rin)